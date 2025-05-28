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11:44, 28 мая 2025Экономика

В Мексике произошло мощное землетрясение

EMSC: У берегов Мексики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: samoila ionut / Shutterstock / Fotodom

У берегов Мексики зафиксировали сильное землетрясение, его магнитуда составила 5,9. Об этом сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в среду, 28 мая, в 1:30 по времени UTC (4:30 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 411 километрах к западу-юго-западу от города Пуэрто-Вальярта с населением около 203 тысяч человек. Очаг залегал на глубине четырех километров. Информация о пострадавших и повреждениях не уточняется.

Накануне стало известно, что в акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 3,6. Эпицентр пролегал в южной части водоема. Ближе всего к месту событий находился населенный пункт Малое Голоустное Иркутской области.

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