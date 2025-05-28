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02:30, 28 мая 2025Силовые структуры

В МВД прокомментировали инцидент в Московском зоопарке

Волк: Полиция ищет мужчину, пытавшегося отравить животных в Московском зоопарке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудники полиции ищут мужчину, пытавшегося отравить леопардов и рысей в Московском зоопарке. Инцидент прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Моими коллегами в ходе мониторинга сети Интернет выявлен видеоролик, в котором посетитель Московского зоопарка бросает неизвестный предмет через ограждение одной из клеток с животными», — написала Волк.

Официальный представитель МВД отметила, что полицейские разыскивают злоумышленника и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке неизвестный мужчина попытался отравить рысей и леопардов. Злоумышленник целенаправленно бросил в вольер с животными таблетки. Сотрудники зоопарка своевременно их убрали и отправили на экспертизу.

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