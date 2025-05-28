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19:32, 28 мая 2025Россия

В России пообещали наращивать мощь ударов по Украине

Военный эксперт Матвийчук: Россия будет наращивать мощь ударов по Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия будет только наращивать мощь ударов по Украине. Такое мнение выразил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук, его слова приводит MK.RU.

Он пояснил, что Россия уже неделю бьет по военной инфраструктуре Украины. При этом российские войска не атакуют объекты энергетики и нефтеперерабатывающие заводы.

На вопрос, будет ли Москва отвечать на прошедший в ночь на 28 мая массированный удар беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, эксперт ответил утвердительно.

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«Конечно. Мы этого так просто не оставим, и наши удары будут только наращивать свою мощь», — заявил он.

Минобороны России заявило, что в ночь на 28 мая системы противовоздушной обороны сбили над регионами почти 300 беспилотников украинских войск. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле в оборонном ведомстве не привели.

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