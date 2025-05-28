Депутат Чепа: Россия сделает все, чтобы добиться мирных переговоров

Россия на протяжении всего времени была готова и готова сейчас к переговорам, но надо, чтобы это желание было со всех сторон, рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о введении новых санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

«К сожалению, Киев делает все, чтобы эти переговоры сорвать, и западные страны, которые оказывают серьезное давление в том числе на США, также помогают Украине в срыве этого процесса. Поэтому мы делали и будем делать все для того, чтобы добиться мирного урегулирования, потому что эти переговоры должны быть гарантией безопасности», — указал Чепа.

Депутат подчеркнул, что введение ограничений не повлияет на ход мирных переговоров. При этом он отметил, что любые санкции и действия будут иметь противодействие со стороны России.

Ранее американский лидер обратился к российскому коллеге, заявив, что он «играет с огнем». По мнению политика, то, что он стал президентом США после Джо Байдена, спасло Россию от неких «действительно очень плохих вещей».