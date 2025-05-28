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13:17, 28 мая 2025Россия

В России призвали удалить с площадок треки осквернившего российский флаг певца из Грузии

Политолог Попов призвал удалить песни Гецадзе с российских платформ
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В России посчитали необходимым удаление с музыкальных платформ треков осквернившего российский флаг грузинского певца Эрекле Гецадзе. Об этом «Царьграду» рассказал политолог Вадим Попов.

Песни Гецадзе доступны на российских площадках и приносят ему доход, отмечает издание. Попов призвал их удалить.

Комментируя инцидент, политолог назвал его попыткой оппонентов России оскорбить символы страны через артистов. Он добавил, что подобные усилия обречены на провал.

При этом депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе отметил, что это целенаправленная и спланированная провокация, за которую, скорее всего, были уплачены деньги.

Скандал произошел во время выступления артиста на фестивале Tbilisi Open Air. Он бросил флаг России в урну и сделал вид, что помочился на него, и попал на видео, которое распространилось в Сети. Из-за случившегося председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Гецадзе.

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