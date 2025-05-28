В России высказались о сроках второго этапа переговоров с Украиной

Депутат Чепа надеется, что второй этап переговоров пройдет в кратчайшие сроки

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил надежду на то, что следующий раунд переговоров с Украиной произойдет в ближайшие сроки. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Так он прокомментировал слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что документы для временного перемирия с Украиной находятся на завершающей стадии.

«Хочется надеяться, что это произойдет в кратчайшие сроки», — сказал Чепа, отвечая на вопрос о том, означает ли, что завершающая стадия подготовки меморандума о временном перемирии с Украиной говорит о скором следующем раунде переговоров.

Он считает, что есть силы, которые пытаются срывать переговорный процесс по украинскому урегулированию. Руководство России делает все, чтобы переговоры состоялись как можно скорее, отметил депутат.

Ранее Песков сообщил, что документы для временного перемирия с Украиной находятся на завершающей стадии. Также Песков прокомментировал работу над следующим раундом переговоров с украинской стороной. По словам чиновника, встреча находится на стадии подготовки.