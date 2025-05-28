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17:18, 28 мая 2025Россия

В России женщину задержали на работе из-за никаба

В Махачкале женщину задержали для установления личности, она была в никабе
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Махачкале женщину задержали из-за никаба — женского головного убора с прорезью для глаз. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Колоколъ».

На кадрах в одну из городских кофеен приходят сотрудники полиции. «Вы кто будете?» — спрашивает правоохранитель. Что ответила девушка, на записи не слышно.

После попавшего на видео разговора работницу «забрали», указывает канал. Вероятно, речь идет о доставлении ее в участок. Основанием для ее задержания стала необходимость удостоверения личности, утверждает «Колоколъ».

Ранее в Совете по правам человека при президенте России предложили законодательно запретить ношение никаба. Перед этим в Москве произошел конфликт между пассажирками метро, одна из которых была в никабе. За якобы оскорбленную женщину вступился ее муж.

Вот это да!
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