В российском регионе врачам захотели платить за отказавшихся от абортов женщин

В Нижегородской области врачам захотели платить за отказ женщин от абортов

В Нижегородской области врачам захотели дополнительно платить за отказавшихся от абортов женщин. Проект постановления разработал минздрав российского региона, пишет «Коммерсант».

Речь идет о выплатах акушерам-гинекологам и психологам, которые проводят консультации с желающими прервать беременность россиянками.

Как следует из документа, в случае если женщина решит сохранить ребенка и достигнет срока беременности 28 недель, врачу планируют платить 20 тысяч рублей, а психологу — 10 тысяч рублей. Деньги на эти цели намерены выделять из областного бюджета.

В проекте постановления уточняется, что выплаты не относятся к оплате труда и не будут учитываться при определении среднего заработка.

Сейчас предложение регионального минздрава проходят антикоррупционную экспертизу. Обсуждения проект должны закончиться 4 июня.

Ранее сообщалась о планах властей Мурманской области ввести аналогичные выплаты. Согласно проекту, специалист сможет получить пять тысяч рублей, а гинеколог или акушер-гинеколог, который уговорил женщину рожать и вел весь срок беременности, — 25 тысяч рублей.