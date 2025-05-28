Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:39, 28 мая 2025Россия

В российском регионе врачам захотели платить за отказавшихся от абортов женщин

В Нижегородской области врачам захотели платить за отказ женщин от абортов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Нижегородской области врачам захотели дополнительно платить за отказавшихся от абортов женщин. Проект постановления разработал минздрав российского региона, пишет «Коммерсант».

Речь идет о выплатах акушерам-гинекологам и психологам, которые проводят консультации с желающими прервать беременность россиянками.

Как следует из документа, в случае если женщина решит сохранить ребенка и достигнет срока беременности 28 недель, врачу планируют платить 20 тысяч рублей, а психологу — 10 тысяч рублей. Деньги на эти цели намерены выделять из областного бюджета.

В проекте постановления уточняется, что выплаты не относятся к оплате труда и не будут учитываться при определении среднего заработка.

Сейчас предложение регионального минздрава проходят антикоррупционную экспертизу. Обсуждения проект должны закончиться 4 июня.

Ранее сообщалась о планах властей Мурманской области ввести аналогичные выплаты. Согласно проекту, специалист сможет получить пять тысяч рублей, а гинеколог или акушер-гинеколог, который уговорил женщину рожать и вел весь срок беременности, — 25 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта ставшая триггером для резни на вечеринке в Байкальске фраза

    Бывший капитан «Зенита» объяснил невозможность работы в России

    Шойгу рассказал о провоцировании США конфликта на Украине

    На Алтае медведица с медвежатами искупались в горной реке

    В Челябинске запустят праздничный трамвай ко Дню защиты детей

    Джоан Роулинг отреагировала на актерский состав нового «Гарри Поттера»

    В российском регионе врачам захотели платить за отказавшихся от абортов женщин

    Король Карл III купил китайский автомобиль

    Опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз по инфляции в России

    Пьяный мужчина набросился с ножом на полицейского в российском магазине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости