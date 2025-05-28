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08:52, 28 мая 2025Мир

В США рассказали о сроках введения санкций против России

Politico: Трамп может ввести санкции против РФ в течение шести недель
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против России в ближайшие месяц или шесть недель. Об этом заявил близкий к администрации вице-председатель аналитического центра America First Policy Institute (AFPI) Фред Флейц, передает Politico.

«В ближайшие месяц — шесть недель наступит момент, когда Трамп может прекратить переговоры и ввести жесткие санкции», — отметил он.

По словам Флейца, терпение президента США в отношении российского руководства якобы находится «на исходе».

В том же материале приводятся слова анонимных источников, которые рассказали, что президент России Владимир Путин якобы оказался опасно близок к разрыву отношений с Соединенными Штатами.

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