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11:49, 28 мая 2025Мир

Во Франции назвали канцлера Германии сумасшедшим

Филиппо назвал Мерца сумасшедшим после слов о подготовке к длительному конфликту
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца сумасшедшим после его слов о подготовке Европы к длительному конфликту на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Этот парень сумасшедший! Германия воссоединяется со своими старыми демонами. Опасная страна», — отметил французский политик.

Филиппо подчеркнул, что Мерц с каждым днем высказывает все более безумные идеи. Он призвал Францию не делать ничего ни в паре с Германией, ни под руководством Европейского союза (ЕС).

Ранее Мерц призвал европейских союзников Украины не ждать скорого окончания конфликта. По его словам, вооруженные конфликты, как правило, заканчиваются из-за экономического и военного истощения одной или обеих сторон, чего на данный момент не предвидится.

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