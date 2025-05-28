Во Франции назвали канцлера Германии сумасшедшим

Филиппо назвал Мерца сумасшедшим после слов о подготовке к длительному конфликту

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца сумасшедшим после его слов о подготовке Европы к длительному конфликту на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Этот парень сумасшедший! Германия воссоединяется со своими старыми демонами. Опасная страна», — отметил французский политик.

Филиппо подчеркнул, что Мерц с каждым днем высказывает все более безумные идеи. Он призвал Францию не делать ничего ни в паре с Германией, ни под руководством Европейского союза (ЕС).

Ранее Мерц призвал европейских союзников Украины не ждать скорого окончания конфликта. По его словам, вооруженные конфликты, как правило, заканчиваются из-за экономического и военного истощения одной или обеих сторон, чего на данный момент не предвидится.