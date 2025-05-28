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12:45, 28 мая 2025Россия

Военкор предупредил о возможной атаке ВСУ на глубокие тылы российских войск

Военкор Сладков: ВСУ могут ударить ракетами по тылам ВС России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Press Service of the 127th Separate Brigade of the Territorial Defence of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удар по глубоким тылам российских войск. Об этом заявил военкор Александр Сладков в Telegram.

По мнению журналиста, ВСУ могут решиться на этот шаг в недалеком будущем. «Мне интересно, каким будет наш ответ», — написал он.

Также Сладков заявил о постепенном продвижении российских войск в зоне спецоперации. Этот процесс идет «тяжело, трудно, вопреки», отметил военкор.

Ранее Сладков назвал «людьми не первой доблести» российских пленных. Это заявление он сделал на фоне самого масштабного за время СВО обмена, договоренность о чем была достигнута на переговорах в Стамбуле. Журналист выразил мнение, что таких бойцов нужно встречать «без помпы», но обеспечить всем необходимым.

Вот это да!
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