Врачи обнаружили рак у зачатых с помощью спермы одного донора 10 детей

Metropoles: В Европе у 10 детей, зачатых от одного донора, обнаружили рак

В Европе врачи обнаружили рак у 10 детей, которых зачали с помощью спермы одного донора. Об этом рассказало издание Metropoles.

Медики диагностировали детям сразу несколько видов рака, в том числе лейкемию и неходжкинскую лимфому. Дело в том, что у мужчины, который был донором, выявили редкую генетическую мутацию. Причем изначально его не проверяли на подобные серьезные заболевания.

К моменту обнаружения мутации биологическим материалом этого донора воспользовались уже 67 семей, а передалась она в общей сложности 23 детям. Эта история вызвала широкий общественный резонанс после того, как две семьи обратились в клинику по лечению бесплодия с соответствующими претензиями. Только тогда было решено провести мужчине полноценный скрининг.

Ранее в Англии у семилетнего ребенка нечаянно обнаружили рак мозга. Произошло это во время стандартной проверки зрения.