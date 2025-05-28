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08:32, 28 мая 2025Бывший СССР

ВС России усилили давление на ВСУ на широком участке фронта в ДНР

Марочко: ВС России усилили давление на ВСУ на широком участке фронта в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные усилили давление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на широком участке фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«За последнее время наши войска нарастили давление на позиции украинских боевиков на участке Григоровка — Верхнекаменское. Ширина фронта на данном участке составляет порядка десяти километров», — рассказал Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке отметил ожесточенное сопротивление украинских подразделений на восточных рубежах Северска. По его словам, на данном участке передовой российские военные фиксируют за сутки до 100 беспилотников ВСУ.

Марочко также сообщил о рывке Вооруженных сил (ВС) России под Волчанском в Харьковской области. В результате украинские бойцы отступили, понеся потери.

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