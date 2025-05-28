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19:02, 28 мая 2025Мир

Захарова раскрыла детали обмена проектами соглашения по Украине

Захарова: Посредничество США при обмене проектами соглашения не обсуждалось
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Посредничество США или других стран в обмене проектами соглашения по урегулированию конфликта на Украине не обсуждалось в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая, такой договоренности не было. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Нам неизвестно, что и кому передала украинская сторона. (...) Мы условились, что каждая сторона — Россия и Украина — подготовит свое видение урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде [переговоров]», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что российская делегация исходит исключительно из тех договоренностей, которые были достигнуты сторонами в ходе прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Так представитель МИД прокомментировала заявление спецпосланника президента США Кита Келлога, который рассказал о том, что Вашингтон получил от Киева «список условий» урегулирования конфликта и теперь ожидает аналогичного шага со стороны Москвы. Тогда же он напомнил, что после разговора американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным Москва начала разработку меморандума об урегулировании конфликта на Украине.

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