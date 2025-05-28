Женщина пробудилась после комы из-за песен и танцев мужа

В Китае мужчина пробудил жену из комы песнями и танцами

В Китае мужчина бросил работу, чтобы спасти жену, и помог ей пробудиться после комы своими песнями и танцами. Об этом пишет South China Morning Post.

Дэн Юцай познакомился со своей будущей женой Е Мэйди на свадьбе друзей в 2016 году. Женщина уже тогда знала, что у нее глиома — агрессивная форма рака мозга с высокой вероятностью рецидива. Несмотря на уговоры родных, в 2019 году Дэн женился на Е и пообещал заботиться о ней несмотря ни на что. В 2021 году у пары родилась дочь Ханьхань.

Через год после рождения дочери болезнь вернулась. Е перенесла две операции и впала в кому. К тому времени мужчина потратил на лечение все свои сбережения. Он привез жену домой и снял на видео, как с ней прощается дочь.

Ролик растрогал тысячи пользователей интернета. Их пожертвования помогли продолжить борьбу с болезнью. Е вернулась в больницу и провела в коме еще три месяца. Все это время муж не отходил от нее, пел и танцевал для Е и говорил с ней.

Усилия врачей и забота Дэна вывели женщину из комы. А еще через два месяца благодаря ежедневным занятиям по реабилитации Е начала ходить и говорить.

Теперь семья ведет блог, где делится своей историей с двумя миллионами подписчиков. «Мы доказали, что настоящая любовь побеждает даже смерть», — говорят они в интервью.

Ранее в Китае абитуриент пожертвовал сдачей важного экзамена, чтобы помочь потерявшему сознание однокурснику. Он поехал в больницу вместе с юношей, у которого случился сердечный приступ.