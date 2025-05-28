Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:49, 28 мая 2025Из жизни

Женщина пробудилась после комы из-за песен и танцев мужа

В Китае мужчина пробудил жену из комы песнями и танцами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: GBALLGIGGSPHOTO / Shutterstock / Fotodom

В Китае мужчина бросил работу, чтобы спасти жену, и помог ей пробудиться после комы своими песнями и танцами. Об этом пишет South China Morning Post.

Дэн Юцай познакомился со своей будущей женой Е Мэйди на свадьбе друзей в 2016 году. Женщина уже тогда знала, что у нее глиома — агрессивная форма рака мозга с высокой вероятностью рецидива. Несмотря на уговоры родных, в 2019 году Дэн женился на Е и пообещал заботиться о ней несмотря ни на что. В 2021 году у пары родилась дочь Ханьхань.

Через год после рождения дочери болезнь вернулась. Е перенесла две операции и впала в кому. К тому времени мужчина потратил на лечение все свои сбережения. Он привез жену домой и снял на видео, как с ней прощается дочь.

Ролик растрогал тысячи пользователей интернета. Их пожертвования помогли продолжить борьбу с болезнью. Е вернулась в больницу и провела в коме еще три месяца. Все это время муж не отходил от нее, пел и танцевал для Е и говорил с ней.

Материалы по теме:
«Главное — я успела стать матерью» Личный опыт: кто и зачем рожает в 50+
«Главное — я успела стать матерью»Личный опыт: кто и зачем рожает в 50+
12 мая 2016
«Многим неясно, что женщины — люди» Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
«Многим неясно, что женщины — люди»Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
6 ноября 2019

Усилия врачей и забота Дэна вывели женщину из комы. А еще через два месяца благодаря ежедневным занятиям по реабилитации Е начала ходить и говорить.

Теперь семья ведет блог, где делится своей историей с двумя миллионами подписчиков. «Мы доказали, что настоящая любовь побеждает даже смерть», — говорят они в интервью.

Ранее в Китае абитуриент пожертвовал сдачей важного экзамена, чтобы помочь потерявшему сознание однокурснику. Он поехал в больницу вместе с юношей, у которого случился сердечный приступ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Резня на вечеринке подростков шокировала Россию. Кого обвиняют в трагедии?

    Новый «летающий радар» китайских ВВС показали на фото

    В Госдуме назвали разглашением гостайны съемку работы ПВО

    В Петербурге рухнул на пляж легкомоторный самолет

    Стало известно о заходе армии России в Сумскую область с еще одного участка

    Гинеколог перечислила обязательные составляющие современного осмотра женщин

    Шеф-повар перечислил полезные для мужского здоровья морепродукты

    Момент нападения на курьера с чемоданом денег в «Москва-Сити» попал на видео

    Росгвардия задержала эксгибициониста около детского сада

    Невесты начали бросать гостям игрушки Лабубу вместо букетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости