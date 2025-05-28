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09:02, 28 мая 2025Экономика

Жителей ряда регионов России предупредили об угрожающей им опасности

Вильфанд: В Вологодской области и Коми ожидается высокая пожароопасность
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ряде регионов России в ближайшие дни будет наблюдаться высокая пожароопасность. Об этом россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Речь идет об Архангельской, Вологодской области и Коми. «В центре и на юге европейской России практически вся территория до конца месяца будет занята четвертым классом пожароопасности, кое-где прогнозируется и пятый чрезвычайный класс пожарной опасности», — продолжил синоптик.

Помимо этого, пятый класс пожароопасности ожидается в Сибири и на Дальнем Востоке. Пятый класс прогнозируется в Алтайском крае, Томской области, Бурятии, Хабаровском крае, а четвертый-пятый до конца мая будет фиксироваться в Забайкальском крае, Амурской области и на юге Хабаровского края. Начиная с ближайшей пятницы, аналогичная ситуация будет наблюдаться в Приморском крае и Якутии. «Со сходом снега на азиатской части страны очень быстро растет пожароопасность», — заключил специалист.

Ранее в пресс-службе Минприроды Забайкалья сообщили, что ущерб, нанесенный региону лесными пожарами, составил 459 миллионов рублей.

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