Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 28 мая 2025Россия

Стало известно о телефонном звонке жертвы резни перед трагедией в Байкальске

Жертва резни на вечеринке в Байкальске звонила матери перед трагедией
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

Одна из девочек-подростков, ставшая жертвой резни на вечеринке в Байкальске Иркутской области, связывалась с матерью перед трагедией. О телефонном звонке стало известно из сообщения РЕН ТВ.

Как рассказала мать подростка, Ольга Маркова, ее ребенок звонила ей во время празднования дня рождения подруги и рассказывала о своих делах.

«Звонила, говорила, что все хорошо», — цитирует издание слова россиянки.

По предварительной информации, резню на даче устроил 17-летний Михаил из-за того, как одна из гостий отказала ему в сексе. Его жертвами стали четверо подростков в возрасте от 13 до 16 лет. После трагедии в городе объявили трехдневный траур.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил Путину и Трампу сесть с ним за стол переговоров. Он согласен на встречу в любом формате при одном условии

    Песков рассказал о нюансах украинского конфликта

    Политолог высказался об отмене самого мощного удара по Украине

    Пожилым людям предложили чаще есть орехи и брокколи

    Силуанов заявил о сложной ситуации в угольной отрасли

    Смягчение наказания за наркотики связали с полицейским произволом

    Россиян предупредили о штрафах за установку кондиционера

    Россиян предупредили о погодной аномалии

    Еще троих украинских военных осудили за вторжение в Курскую область

    Стало известно о телефонном звонке жертвы резни перед трагедией в Байкальске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости