Стало известно о телефонном звонке жертвы резни перед трагедией в Байкальске

Жертва резни на вечеринке в Байкальске звонила матери перед трагедией

Одна из девочек-подростков, ставшая жертвой резни на вечеринке в Байкальске Иркутской области, связывалась с матерью перед трагедией. О телефонном звонке стало известно из сообщения РЕН ТВ.

Как рассказала мать подростка, Ольга Маркова, ее ребенок звонила ей во время празднования дня рождения подруги и рассказывала о своих делах.

«Звонила, говорила, что все хорошо», — цитирует издание слова россиянки.

По предварительной информации, резню на даче устроил 17-летний Михаил из-за того, как одна из гостий отказала ему в сексе. Его жертвами стали четверо подростков в возрасте от 13 до 16 лет. После трагедии в городе объявили трехдневный траур.