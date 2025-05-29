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06:30, 29 мая 2025Из жизни

10-летняя девочка упала в ледяную воду и увидела Бога и врата рая

Daily Mail: Жительница США упала в ледяную воду и увидела врата рая
Никита Савин
Никита Савин
Lisa Bliss

Lisa Bliss. Кадр: Prioritize Your Life / YouTube

Жительница США рассказала, что в детстве упала в ледяную воду, 30 минут пробыла без сознания и увидела врата рая. Об этом пишет Daily Mail.

Несчастный случай произошел Лизой Блисс из Нью-Йорка, когда ей было 10 лет. Девочка отдыхала в загородном доме своих бабушки и дедушки, оступилась у реки и упала в воду. Как позже рассказали родные, она провела в ледяной без сознания около получаса. Блисс заявила, что после того как лишилась чувств, оказалась на живописной поляне, озаренной ярким светом и усеянной диковинными цветами. Затем ее внимание привлекла тропинка, обладавшая «магнетической притягательностью».

Блисс пошла по тропинке и вскоре увидела великолепные врата. «В детстве я подумала: "Это должно быть жемчужные врата, о которых я слышала от родных и в церкви"», — поделилась воспоминаниями американка. Она добавила, что у врат увидела одинокую фигуру и поняла, что это был Бог.

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Блисс сказала, что вдоль дороги к вратам стояли ряды людей в белом, однако она не смогла рассмотреть их лиц. Затем американка поняла, что нужно спешить, пока врата не закрылись. Она побежала, но что-то потащило ее обратно.

Блисс очнулась на камнях у реки. Выяснилось, что ее вытащил из воды двоюродный брат. Ей оказали первую помощь и отнесли в дом бабушки и дедушки. «Я сразу поняла, что вернулась в свое тело, и это было ужасно... совершенно ужасно. Тело казалось мне в 10 раз тяжелее, чем было, а мир стал невероятно тусклым, хотя это был полдень солнечного дня», — поделилась воспоминаниями американка.

Она рассказала, что после того, как пришла в себя «испытала худшую депрессию в жизни». Родственники Блисс считают, что она выжила из-за того, что вода в реке была очень холодной. Благодаря этому мозг остался неповрежден после длительной гипоксии. Блисс рассказала, что после случившегося три дня провела во сне, который больше напоминал кому. Затем она пошла на поправку и полностью восстановилась.

В октябре 2024 года 68-летняя Шарлотта Холмс из США рассказала об увиденном во время клинической смерти. Пожилая американка заявила, что побывала в раю и аду.

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