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01:00, 29 мая 2025Ценности

52-летняя София Вергара похвасталась фигурой в купальнике с глубоким декольте

Актриса София Вергара похвасталась фигурой в купальнике с глубоким декольте
Мария Винар

Фото: @sofiavergara

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в слитном купальнике шоколадного оттенка. При этом изделие было оформлено глубоким декольте и шнуровкой.

Кроме того, звезда «Грисельды» дополнила свой внешний вид золотыми браслетами и кольцами. «Лето почти наступило!» — подписала она публикацию, которая набрала 560 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что София Вергара пришла на Гран-при «Формулы-1» в откровенном наряде. Тогда актриса посетила гонку в джинсах с расклешенными штанинами и полупрозрачном корсете.

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