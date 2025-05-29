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04:56, 29 мая 2025Забота о себе

Академик назвал необычный фактор для появления диабета

Академик Дедов допустил появление диабета через неделю после сильного стресса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии и Российской ассоциации эндокринологов Иван Дедов рассказал, какой необычный фактор приводит к появлению диабета. Его слова приводит РИА Новости.

Дедов уточнил, что появление диабета можно зафиксировать через неделю после сильного стресса. По его словам, это состояние подавляет иммунную систему и разрушает ее.

«Был пример: четырехлетний ребенок с бабушкой гуляли с собакой. А собака вырвалась у бабушки и на глазах у ребенка попала под машину, а он вырос с ней. Через неделю ребенка привезли с сахарным диабетом», — сказал специалист.

Ранее нефролог Данила Пыриков предупредил, что частое мочеиспускание может возникать из-за сахарного диабета. По его словам, этот симптом обычно сопровождается жаждой, сухостью во рту и похудением.

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