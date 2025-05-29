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19:11, 29 мая 2025Культура

Актрису Пересильд заподозрили в романе с оператором

Актрису Юлию Пересильд заподозрили в отношениях с оператором «Елок» Милашиным
Андрей Шеньшаков
Юлия Пересильд

Юлия Пересильд. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Актрису Юлию Пересильд заподозрили в романе с оператором Михаилом Милашиным. Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому...».

По данным инсайдеров, звезда фильма «Вызов» и оператор множества известных картин Милашин не скрывают своих чувств, но редко появляются вместе на людях. Михаил известен тем, что снимал фильмы «Елки 3», «Лед», «Сто лет тому вперед» и другие крупные проекты.

«Если кто беспокоился за Юлию Пересильд, рассказывают, что у актрисы новый роман, и, похоже, она счастлива», — сообщил канал.

Известно, что в апреле артистка рассказала о разрыве со своим возлюбленным, актером Михаилом Тройником. Они были вместе с 2022 года.

Ранее стало известно, что Михаил Тройник заявил, что в их расставании с Юлией Пересильд никто не виноват.

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