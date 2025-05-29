Британец влюбился в Россию, остался в ней жить и описал решение фразой «ни о чем не жалею»

Переехавший в Хабаровск британец описал свое решение фразой «ни о чем не жалею»

Британский астрофизик переехал жить в Хабаровск и описал свое решение фразой «ни о чем не жалею». Его историей поделилось издание KP.RU.

Иностранец Ник, который решил посетить Санкт-Петербург вскоре после чемпионата мира по футболу в 2018 году в России, признался, что сразу же влюбился в эту страну. Он нашел в Северной столице работу и остался там жить.

Во время пандемии Ник углубленно изучал русский язык, и сейчас он хорошо понимает, пишет и читает по-русски. «Русский язык очень богатый и красивый, поэтому мне стыдно говорить с ошибками. Но я много практикуюсь», — отметил британец.

После Санкт-Петербурга европеец отправился на Дальний Восток и устроился работать преподавателем английского языка в Хабаровске. Там он встретил будущую жену Александру. Теперь Ник считает, что поездка в этот российский город была для него судьбоносной.

Уже через год влюбленные поженились, а позже обвенчались в Спасо-Преображенском соборе Хабаровска. Сейчас Ник по-прежнему занимается преподаванием, в свободное время любит читать, гулять и ходить на пробежки по набережной.

По словам британца, иногда он очень скучает по своей семье и старается поддерживать с родными связь. Возвращаться на родину Ник не планирует. «Знаете, когда-то я мечтал о Японии, но судьба подарила мне Россию. И я благодарен ей за это!» — признался он.

Ранее итальянец переехал в Россию вслед за своей возлюбленной — уроженкой Донбасса — и удивился местному менталитету. Мужчина отметил, что жизнь в этой стране оказалась гораздо дешевле, чем на его родине или в других европейских государствах.

