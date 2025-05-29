Бьянка Цензори с голыми ягодицами станцевала перед Канье Уэстом

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде станцевала перед мужем, американским рэпером Канье Уэстом. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя супруга музыканта запечатлена на размещенных кадрах в облегающей водолазке и юбке, которая оголяла ее ягодицы. В начале ролика она двигалась под музыку, а затем подошла к своему возлюбленному, одетому в худи и брюки, и поцеловала его.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори снялась без нижнего белья. Тогда дизайнер поделилась фото, на которых предстала в колготках и сетчатом топе. При этом под нарядом отсутствовали трусы и бюстгальтер.