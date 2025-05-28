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12:19, 28 мая 2025Ценности

Жена Канье Уэста снялась без трусов и бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @biancacensori

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори снялась без нижнего белья. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жена скандального американского рэпера Канье Уэста предстала перед камерой в капроновых колготках и сетчатом топе, отказавшись при этом от трусов и бюстгальтера. Ее внешний вид дополнили черные солнцезащитные очки и остроносые серые туфли.

Пользователи сети, в свою очередь, решили обсудить откровенное фото избранницы музыканта. «Ты отрицательно влияешь на молодых девушек», «Мы это уже видели», «Пожалуйста, прекрати», «Бесстрашная», «Когда ты уже оденешься?» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори показала обнаженные ягодицы на камеру.

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