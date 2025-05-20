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21:30, 20 мая 2025Ценности

Жена Канье Уэста показала обнаженные ягодицы на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном в сторис снимке жена американского рэпера Канье Уэста предстала в черной облегающей водолазке и юбке, которая полностью обнажила ее ягодицы. Также она позировала с распущенными волосами и серых туфлях с открытой пяткой.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори прогулялась по улицам Сантаньи в Испании с голой грудью. Тогда папарацци запечатлели знаменитость в сетчатом топе и юбке с вырезами на ягодицах.

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