Жена Канье Уэста показала обнаженные ягодицы на камеру

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном в сторис снимке жена американского рэпера Канье Уэста предстала в черной облегающей водолазке и юбке, которая полностью обнажила ее ягодицы. Также она позировала с распущенными волосами и серых туфлях с открытой пяткой.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори прогулялась по улицам Сантаньи в Испании с голой грудью. Тогда папарацци запечатлели знаменитость в сетчатом топе и юбке с вырезами на ягодицах.