Жена Канье Уэста оголила грудь на улицах Испании

Американский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном образе попала в объектив папарацци. Снимки и видео публикует Page Six.

Жена рэпера Канье Уэста прогулялась по улицам Сантаньи в Испании вместе с сестрой Анджелиной и супругом. Знаменитость запечатлели в сетчатом топе, который демонстрировал ее голую грудь, и юбке с вырезами на ягодицах. Вдобавок архитектор надела солнцезащитные очки, а в качестве обуви выбрала босоножки черного цвета.

Ранее в мае Бьянка Цензори с младшей сестрой также снялись полуголыми перед Канье Уэстом. На размещенных кадрах видно, как Цензори полуголой позировала на сцене перед мужем: она была одета в кожаный комбинезон с вырезами на ягодицах. В то же время 29-летняя сестра архитектора стояла перед камерами в похожем наряде из кожи и лифе от бикини.

