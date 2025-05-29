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07:14, 30 мая 2025МирЭксклюзив

Раскрыта ключевая цель Трампа в создании «Золотого купола»

Политолог Стефанович: «Золотой купол» Трампа демонстрирует безответную мощь США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Заявлениями о создании нового проекта противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» президент США Дональд Трамп демонстрирует безответную мощь страны. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Сам Дональд Трамп хочет, чтобы у противников даже не возникало сомнений в возможности сокрушительного и безответного американского удара», — указал он.

Проект «Золотого купола», с другой стороны, соответствует концепции мира через силу, которой придерживается администрация Трампа. США намерены сконцентрироваться на ключевых направлениях, а не распылять свои усилия, добавил эксперт.

Дмитрий Стефанович также оценил влияние «Золотого купола» на архитектуру глобальной безопасности. По его мнению, этот проект усложнит переговоры по контролю над вооружениями.

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