Раскрыта ключевая цель Трампа в создании «Золотого купола»

Политолог Стефанович: «Золотой купол» Трампа демонстрирует безответную мощь США

Заявлениями о создании нового проекта противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» президент США Дональд Трамп демонстрирует безответную мощь страны. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Сам Дональд Трамп хочет, чтобы у противников даже не возникало сомнений в возможности сокрушительного и безответного американского удара», — указал он.

Проект «Золотого купола», с другой стороны, соответствует концепции мира через силу, которой придерживается администрация Трампа. США намерены сконцентрироваться на ключевых направлениях, а не распылять свои усилия, добавил эксперт.

Дмитрий Стефанович также оценил влияние «Золотого купола» на архитектуру глобальной безопасности. По его мнению, этот проект усложнит переговоры по контролю над вооружениями.