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00:21, 29 мая 2025Мир

Германия профинансирует производство украинских беспилотников

Die Welt: Германия профинансирует производство украинских беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Германия собирается профинансировать производство украинских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщает издание Die Welt.

Как рассказал источник издания из правительственных кругов, в начале мая Украина уже обращалась к Министерству обороны Германии с просьбой профинансировать так называемые глубоководные ударные беспилотники типа BARS и AN-196, а также беспилотники типа Flamingo. Общая стоимость финансирования составляет 400 миллионов евро.

Всего с конца 2024 года Украина получила возможность оснащать свои беспилотники Ан-196 «Лютый» до 75 килограммов взрывчатки. Дальность полета составляет 600 километров. БАРС — новая разработка Украины, имеющая запас хода до 800 километров.

Ранее канцлер Германии Мерц подтвердил, что страна снимает ограничения на дальность ударов Вооруженных сил Украины вглубь России.

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