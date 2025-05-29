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07:35, 29 мая 2025Россия

Игумен Евмений раскрыл подробности о нападении на него в Москве

Игумен Евмений: Мужчина попытался распылить баллончик и ударил по голове
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Mash

Игумен Евмений, на которого в Москве совершили нападение во время презентации книги, рассказал подробности о случившемся. Его слова приводят «Известия».

Он объяснил, что нападение неизвестного на него связано с проявлением психоза и основано на фанатично-религиозной почве. Так, мужчина сначала критиковал игумена, а затем попытался распылить ему в лицо баллончик.

«Баллончик не сработал, поэтому он раз пять ударил в это прекрасное место [по голове]. Не все сразу сориентировались, потом ребята подбежали и до приезда росгвардейцев держали его прижатым к земле», — рассказал игумен.

Евмений добавил, что после нападения писать заявление в полицию не хочет и претензий к обидчику не имеет. При этом он допустил, что нападавший может по-прежнему быть опасен им напасть на него.

О нападении на игумена Евмения во время презентации его новой книги «Мудрость любви» в Москве стало известно вечером 28 мая. В ходе выступления неизвестный выкрикивал игумену «За православие! За Русь!», после чего напал. Сообщалось, что пострадавший мужчина получил глубокие раны.

ЖЗЛ
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