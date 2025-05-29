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21:41, 28 мая 2025Экономика

Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи впервые с 22 мая превысил 2800 пунктов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Впервые с 22 мая индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) превысил 2800 пунктов, следует из данных площадки, опубликованных на ее сайте.

К 19:20 по московскому времени он рос на 2,71 процента, достигнув отметки в 2810,31 пункта. Затем, к 19:35, рост ускорился, и индекс Мосбиржи находился на уровне 2817,46 пункта.

По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи продемонстрировал рост на 1,77 процента — до 2785,2 пункта. Долларовый индекс РТС же вырос на 1,79 процента, достигнув отметки в 1102,21 пункта.

22 мая сообщалось о падении индекса Мосбиржи до минимальных значений с 9 апреля.

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