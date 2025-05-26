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11:22, 26 мая 2025Экономика

Российский фондовый рынок упал

Индекс Мосбиржи упал до минимальных значений с 9 апреля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В начале торгов в понедельник, 26 мая, индекс Мосбиржи упал до минимальных с 9 апреля 2720 пунктов, что на 50 пунктов ниже уровня закрытия в пятницу. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:20 по московскому времени он скорректировался до 2725 пунктов. Текущее падение началось неделю назад, когда индекс приближался к 2900 пунктам. Результаты фондового рынка не оказывают влияния на биржевой курс рубля. Юань торгуется в районе 11 рублей.

Основной причиной такого поведения рынка стало, помимо общей разочарованной реакции на отказ Газпрома от выплаты дивидендов, снижение ожиданий от переговоров России и Украины, а также новые комментарии президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести санкции в отношении Москвы.

Глава Белого дома привычно задел президента Украины Владимира Зеленского, однако слова по поводу президента России Владимира Путина оказалось жестче. Если первого Трамп обвинил в том, что тот говорит не те слова и мешает процессу урегулирования конфликта, то в отношении Путина президент США предположил, что с ним что-то случилось.

Особенно Трамп возмутился тем, что Россия продолжает удары по украинским городам в момент, когда начались прямые переговоры между странами. «Мне не нравится то, что делает Путин, ни капельки», — подчеркнул он. Такая реакция на последние удары повышает вероятность, что он встанет на сторону той части американского истеблишмента, что требует максимально ужесточить санкции в отношении Москвы.

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