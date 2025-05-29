Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:15, 29 мая 2025Силовые структуры

Командовавший атакой дронов на Курск попал в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес полковника ВСУ Дзяния в список террористов и экстремистов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Дзянию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дзяний Андрей Анатольевич 1975 года рождения, выходец из города Хмельницкий, указано в карточке.

24 марта Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы за преступные приказы об атаках военных аэродромов на территории нескольких регионов, а также массированной атаке на Курск 15 апреля. Дзяния занимает пост командира 383-й бригады беспилотных летательных аппаратов воздушных сил ВСУ. Вместе с ним был осужден старший штурман этой же бригады полковник Сергей Бурденюк.

Они объявлены в международный розыск. По решению суда украинские полковники заочно арестованы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о вынужденных действиях находившихся в плену в Сумах россиян ради выживания

    Зеленский рассказал о связанном с Taurus обещании Мерцу

    Лукашенко предостерег лудоманов

    Представлена символическая сборная сезона РПЛ

    Привычный препарат оказался защитником от болезни мозга

    В США признали неспособность F-16 переломить ход конфликта на Украине

    Натали Портман на фото с модного показа раскритиковали в сети из-за одной особенности лица

    В российском регионе внучка расправилась с бабушкой и будет осуждена

    Шойгу пригрозил Мерцу снять что-то в ответ

    Экономист назвал срок роста курса доллара до 100 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости