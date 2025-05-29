Командовавший атакой дронов на Курск попал в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес полковника ВСУ Дзяния в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Дзянию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дзяний Андрей Анатольевич 1975 года рождения, выходец из города Хмельницкий, указано в карточке.

24 марта Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы за преступные приказы об атаках военных аэродромов на территории нескольких регионов, а также массированной атаке на Курск 15 апреля. Дзяния занимает пост командира 383-й бригады беспилотных летательных аппаратов воздушных сил ВСУ. Вместе с ним был осужден старший штурман этой же бригады полковник Сергей Бурденюк.

Они объявлены в международный розыск. По решению суда украинские полковники заочно арестованы.