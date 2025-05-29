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18:49, 29 мая 2025Ценности

Косметолог назвала россиянам пять лучших процедур для устранения второго подбородка

Косметолог Токаева: Липолитики и массаж помогут устранить второй подбородок
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Gpointstudio / Freepik

Врач-косметолог, дерматовенеролог Айсулу Токаева назвала россиянам пять лучших процедур для устранения второго подбородка. Ее комментарий публикует WomanHit.

По словам эксперта, скорректировать данную особенность лица помогут инъекции липолитиков, которые следует делать курсом. Также решить указанную проблему можно посредством контурной пластики или аппаратных процедур — таких как RF-лифтинг и ультразвук.

В то же время медик отметила эффективность массажей и лимфодренажа, а в сложных случаях посоветовала рассмотреть хирургические методы — подтяжку или липосакцию. «Современные технологии позволяют выполнять липосакцию подбородка через минимальные проколы под местной анестезией. Также часто применяется нитевая подтяжка — армирование области нижней трети лица биоразлагаемыми нитями, которые одновременно фиксируют и омолаживают ткани», — указала специалистка.

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