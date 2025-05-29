Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:07, 29 мая 2025Бывший СССР

МИД назвал необходимые России гарантии при урегулировании конфликта на Украине

Довгаленко: РФ нужны механизмы для исключения возобновления кризиса на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

России при урегулировании конфликта необходимы механизмы, которые будут гарантировать исключение возобновления кризиса на Украине. Об этом заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко, передает ТАСС.

«Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, механизмы, гарантирующие национальные интересы, в том числе в сфере безопасности и недопущение возобновления кризиса», — объяснила Довгаленко.

Представитель МИД России подчеркнула, что урегулирование украинского конфликта возможно только при полном и необратимом устранении его первопричин. По ее словам, Киев осведомлен о данной позиции Москвы.

Ранее в МИД обвинили Украину в попытках избежать прямого диалога с Россией. Как заявил посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Родион Мирошник, Киев пытается втянуть в переговорный формат европейские страны.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о смерти участника СВО при взрыве в Ставрополе

    В Германии усомнились в желании Зеленским мира после визита в Берлин

    Средний возраст машин в России достиг пятилетнего максимума

    Военный рассказал о десятках круживших над российской трассой дронах ВСУ

    Появились кадры с места падения обломков украинского БПЛА в Москве

    «Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли

    Стало известно о подготовке Киевом террористов в одном регионе

    Россиянин набросился с ножом на подростков на детской площадке

    МИД назвал необходимые России гарантии при урегулировании конфликта на Украине

    В Бразилии рассказали об устраняемых российскими военными угрозах Украины на поле боя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости