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06:57, 29 мая 2025Россия

Минтранс предложил расширить привилегии спецтранспорта

Минтранс хочет обязать водителей перестраиваться при встрече со спецтранспортом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Минтранс опубликовал проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД). Предлагается дать водителям четкий план действий на случай приближения транспорта со включенными спецсигналами, сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из документа, водители при виде спецтранспорта будут должны перестроиться в другой ряд или же принять все необходимые меры, чтобы пропустить такую машину. Сейчас четкие правила отсутствуют — в ПДД говорится, что водитель в такой ситуации должен «уступить дорогу», а это не обязывает автомобилиста к каким-либо действиям.

Кроме того, в случае принятия поправок водителей обяжут разъезжаться и перед «гражданскими» автомобилями, в которых перевозят высокопоставленных лиц. Двигаться в «непосредственной близости» к спецтранспорту и таким машинам запретят, ровно как и создавать помехи их движению или опережать их.

Также, согласно нынешним правилам, водители должны уступать дорогу колонне автомобилей, которую возглавляет машина с цветографической схемой на борту и включенными красным и синим маячками. Поправки же предлагают оставить такое требование и к машинам без специальной раскраски, но с маячками.

В Минтрансе пояснили, что такие поправки необходимы для обеспечения безопасности объектов госохраны.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения.

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