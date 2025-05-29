Минтранс предложил расширить привилегии спецтранспорта

Минтранс хочет обязать водителей перестраиваться при встрече со спецтранспортом

Минтранс опубликовал проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД). Предлагается дать водителям четкий план действий на случай приближения транспорта со включенными спецсигналами, сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из документа, водители при виде спецтранспорта будут должны перестроиться в другой ряд или же принять все необходимые меры, чтобы пропустить такую машину. Сейчас четкие правила отсутствуют — в ПДД говорится, что водитель в такой ситуации должен «уступить дорогу», а это не обязывает автомобилиста к каким-либо действиям.

Кроме того, в случае принятия поправок водителей обяжут разъезжаться и перед «гражданскими» автомобилями, в которых перевозят высокопоставленных лиц. Двигаться в «непосредственной близости» к спецтранспорту и таким машинам запретят, ровно как и создавать помехи их движению или опережать их.

Также, согласно нынешним правилам, водители должны уступать дорогу колонне автомобилей, которую возглавляет машина с цветографической схемой на борту и включенными красным и синим маячками. Поправки же предлагают оставить такое требование и к машинам без специальной раскраски, но с маячками.

В Минтрансе пояснили, что такие поправки необходимы для обеспечения безопасности объектов госохраны.

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