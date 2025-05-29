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03:00, 29 мая 2025Россия

Москвичка показала кадры последствий атаки беспилотника ВСУ

Москвичка показала кадры из квартиры, в которую попали обломки беспилотника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Жительница Москвы показала кадры из квартиры, в которую попали обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юго-западе столицы, пишет Telegram-канал «Известия».

На опубликованных кадрах видно, что в результате атаки в квартире выбило окна, на кровати и полу остались осколки стекла.

По словам москвички, в момент удара она с сыном спала у самого окна. Плотная штора защитила их от осколков стекла, в результате никто не пострадал, ребенок получил незначительную царапину.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате падения беспилотника на проспекте Вернадского в Москве никто не пострадал.

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