Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:13, 28 мая 2025Мир

На Западе признали превосходство ядерного арсенала России

Профессор Малинен: Россия может уничтожить страны Запада в случае конфликта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Ядерный и ракетный арсенал России превосходит по силе арсенал НАТО. В случае конфликта Москва может уничтожить страны Запада, хоть и понесет серьезные потери. Таким мнением в социальной сети X поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Весьма вероятно, что у России есть арсенал гиперзвукового оружия, способного доставить ядерный заряд к любой цели в Западном полушарии, и наши системы даже не смогут распознать, не говоря уже о перехвате ракет», — написал аналитик.

По его словам, ответить на удары Москвы смогут американские подводные лодки, однако в конечном счете победу в потенциальной ядерной войне все равно одержит Россия, «хотя и весьма пирровым образом».

В связи с этим Малинен призвал выступающих за ядерный конфликт с Россией пересмотреть свою позицию.

Ранее профессор допустил, что НАТО может устроить провокацию в Финляндии с ядерным оружием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо раскрыл позицию ЕС по импорту энергоресурсов из России

    В США рассказали о необычном приказе Зеленского Ермаку

    Рогов сообщил о текущей ситуации в Курской области

    Эксперт оценил способность ракет Taurus долететь до Москвы

    Медведев рассказал об ответе на удары немецкими ракетами по территории России

    Российские бойцы ликвидировали польскую наемницу

    В Германии назвали сроки развертывания систем дальнобойного оружия на Украине

    Место «Химок» в следующем сезоне РПЛ займет другой клуб лиги

    Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов

    Медведев назвал Германию врагом России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости