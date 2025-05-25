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10:28, 25 мая 2025Мир

В Финляндии рассказали о возможной провокации НАТО с ядерным оружием

Малинен: НАТО может устроить провокацию в Финляндии с ядерным оружием
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

НАТО может устроить провокацию с использованием тактического ядерного оружия на территории Финляндии, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом рассказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Взрыв тактического ядерного устройства малой мощности (...) на финской земле (...) был бы самым эффективным способом вызвать сильнейший шок и хаос», — написал он.

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По словам Малинена, подобную провокацию могут устроить даже рядом со столицей Финляндии Хельсинки. В этих условиях население страны должно сплотиться вокруг своих властей и обеспечить поддержку любых действий НАТО против России, считает он.

Ранее профессор Малинен назвал глупцами сторонников поддержки Украины. По его мнению, они, наоборот, своими действиями способствуют разрушению страны.

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