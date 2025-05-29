На Западе призвали Германию не провоцировать Россию

Профессор Малинен: Германия рискует повторить прошлые ошибки, провоцируя Россию

Германия рискует повторить прошлые ошибки, провоцируя Россию. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Если они [русские] нанесут удар по Германии, это точно будет не в первый раз. Надеюсь, немцы помнят, чем закончилась их последняя подобная попытка», — написал он.

Отмечается, что таким образом профессор прокомментировал снятие Германией ограничения на поставку Вооруженным силам Украины дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Ранее Малинен заявил, что Германия стремится вести непрерывную войну, поскольку согласилась помогать Украине с производством оружия. По его словам, целью властей ФРГ является стремление вести перманентную войну.