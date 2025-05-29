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20:47, 29 мая 2025Мир

На Западе назвали причину конфликта России и Европы

Малинен: Западные элиты стремятся подчинить все человечество
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Amel Emric / Globallookpress.com

Западные элиты стремятся подчинить все человечество через глобальный контроль, используя для этого военную эскалацию с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети Х.

«Если вы хотите превратить человечество в маленькую расу рабов, обслуживающую правящую элиту, ядерная война сделает именно это. То есть если вы хотите, чтобы человечество слепо подчинялось какой-то "элите", вам нужно значительно сократить количество людей, живущих на Земле», — сообщил он.

По мнению профессора, ядерная конфронтация с Россией выгодна западным элитам, так как способствует сокращению населения, из-за чего их легче контролировать.

Ранее Малинен заявил, что Германия стремится вести непрерывную войну, поскольку согласилась помогать Украине с производством оружия.

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