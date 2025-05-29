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10:57, 29 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе раскрыли замысел желающего встретиться с Путиным Зеленского

Журналист Христофору: Зеленский хочет встречи с Путиным ради законности власти
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы его власть признали законной, нужна встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору на странице в соцсети X.

Христофору заявил, что в случае, если Зеленский встретится с Путиным и президентом США Дональдом Трампом, его власть признают легитимной. «Встреча Путина с Зеленским в таком формате (...) означает, что Россия признает президентство Зеленского», — раскрыл он замысел украинского лидера.

По словам западного журналиста, президент Украины воспринимает такую встречу как доказательство его состоятельности как украинского лидера. Он добавил, что конкуренты Зеленского не будут требовать отстранить его от власти, если увидят политика за столом переговоров с Трампом и Путиным.

28 мая Зеленский предложил Путину и Трампу трехстороннюю встречу. При этом он добавил, что согласен на переговоры в любом формате.

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