По делу P.Diddy обнародовали архивное откровенное фото Рианны

Журналисты Daily Mail обнародовали по делу P.Diddy откровенное фото Рианны

Журналисты Daily Mail обнародовали архивное откровенное фото певицы Рианны и теннисистки Серены Уильямс. Соответствующий кадр появился на сайте издания.

На сделанном в 2012 году черно-белом снимке запечатлены женщины, лежащие на кровати. Ими оказались барбадосская поп-исполнительница и американская спортсменка. Предположительно, вместе с ними была бывшая помощница рэпера P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) Каприкорн Кларк. Редакторы уточнили, что данное фото им передала экс-возлюбленная музыканта Кэсси Вентура, которая проходит по его делу как главный свидетель.

Ранее сообщалось, что известная американская певица Дон Ричард рассказала о люксовой сумке P.Diddy для хранения наркотиков. Исполнительница дала показания в ходе второй недели федерального судебного разбирательства и заявила, что он постоянно находился под действием запрещенных веществ.

