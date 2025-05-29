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09:50, 29 мая 2025Россия

Приехавший на вызов российский фельдшер получил сотрясение

В Петербурге приехавший на вызов фельдшер получил сотрясение от жены пациента
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге фельдшер, приехавший на вызов, получил сотрясение от жены пациента. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным российского издания, 30-летний сотрудник ночью позвонил в полицию и рассказал, что родственники пациента препятствуют оказанию помощи. К моменту прибытия оперативников на месте уже никого не было.

Удалось установить, что на фельдшера набросилась супруга пациента. Она толкнула мужчину. В результате последний получил сотрясение и черепно-мозговую травму.

Спустя некоторое время обидчицу сотрудника скорой удалось задержать, ею оказалась 38-летняя горожанка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что во Владимире мужчина напал на врача. Предположительно, преступление мог совершить мигрант.

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