Россиянин с кулаками накинулся на мальчика в подъезде

В Екатеринбурге мужчина избил 11-летнего мальчика в подъезде

В Екатеринбурге мужчина накинулся с кулаками на 11-летнего мальчика в подъезде многоквартирного дома. Об этом пишет E1.RU.

По словам матери пострадавшего школьника, россиянин набросился на ее сына из-за шума. «Мальчики были втроем, гуляли во дворе. Зашли в подъезд, так как увидели кота в окне и решили посмотреть на него с общего балкона. [Увидев мужчину], двое успели убежать, а моего сына он схватил за капюшон и избил», — рассказала она.

Очевидцами произошедшего стали соседи, которые смогли задержать мужчину и вызвать полицию. По данным издания, в момент нападения на ребенка мужчина был пьян.

Приехавшие полицейские опросили мужчину, но тот стал отрицать свою вину. Мальчика направили на прохождение освидетельствования на предмет наличия телесных повреждений. «В отделе полиции нападавшего отпустили той же ночью, взяв лишь письменное объяснение. Ему грозит только административный штраф в размере 5 тысяч рублей», — возмутилась мать мальчика.

В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге агрессивный мужчина набросился с ножом на подростков на детской площадке после сделанного замечания.