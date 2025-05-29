Российские учителя массово подделали экзамены мигрантов

В Казани учителя подделывали экзамены по русскому более 700 мигрантов

Ново-Савиновский суд Казани начал рассмотрение дела о фиктивной сдаче экзаменов по русскому языку мигрантами, сообщает «КП».

По его данным, в организации незаконной миграции обвиняются руководитель юрфирмы «Фемиды-К» и ее заместитель, а также четыре бывших школьных учителя.

Согласно материалам следствия, с 2021 года обвиняемые занимались фальсификацией результатов экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства России, заблаговременно передавая мигрантам ответы на вопросы. Для этой цели был заключен контракт с Псковским государственным университетом на проведение видеоэкзаменов в офисе «Фемиды-К».

В результате более 700 иностранцев, в том числе граждан Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Палестины и Турции, получили сертификаты незаконным образом. Среди них были те, кто плохо владел русским языком. Четыре участника группы частично признали свою вину. Всем обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге ни один из допущенных до экзамена по русскому языку детей мигрантов не справился с тестом. Всего на тестирование для зачисления в городские школы подали заявки 14 человек и из-за проблем с документами лишь двое из детей были допущены до сдачи русского языка.