Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:00, 29 мая 2025Россия

Российские военные нашли останки десятков солдат ВСУ в курских лесах

Российские бойцы нашли останки десятков военных ВСУ при зачистке леса под Суджей
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Курской области при зачистке лесов Суджанского района российские военные нашли большое количество останков бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По его данным, только в лесополосе в окрестностях Гуево найдены десятки ликвидированных украинских военных. Первичные мероприятия по их эвакуации проводят бойцы 22-го мотострелкового полка.

К посту также приложены снимки, на которых видно разлагающиеся останки солдат противника.

Ранее появилось видео с окопом, заваленным телами военных ВСУ, попытавшихся прорваться в Курскую область. На кадрах, снятых российскими военными видно ров в районе села Теткино примерно с десятком украинских солдат без признаков жизни. Как утверждается, общее число ликвидированных бойцов противника в окопе исчисляется десятками.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии

    Дуров заявил о феноменальном отклике на облигации Telegram

    Туристка потеряла паспорт в летевшем в Китай самолете и была сразу же депортирована

    В Сербии отреагировали на обвинения в поставках боеприпасов Украине

    Российские военные нашли останки десятков солдат ВСУ в курских лесах

    Суд отправил в СИЗО работавшую на иностранные спецслужбы адвоката

    Убийцу поймали через 42 года после преступления

    Известный актер избавится от роскошного дома в США

    Трамп помиловал супружескую пару телеведущих

    Роднина прокомментировала слова Путина о связи допинга Валиевой с шаманами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости