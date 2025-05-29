Российские бойцы нашли останки десятков военных ВСУ при зачистке леса под Суджей

В Курской области при зачистке лесов Суджанского района российские военные нашли большое количество останков бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По его данным, только в лесополосе в окрестностях Гуево найдены десятки ликвидированных украинских военных. Первичные мероприятия по их эвакуации проводят бойцы 22-го мотострелкового полка.

К посту также приложены снимки, на которых видно разлагающиеся останки солдат противника.

Ранее появилось видео с окопом, заваленным телами военных ВСУ, попытавшихся прорваться в Курскую область. На кадрах, снятых российскими военными видно ров в районе села Теткино примерно с десятком украинских солдат без признаков жизни. Как утверждается, общее число ликвидированных бойцов противника в окопе исчисляется десятками.