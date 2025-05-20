Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 20 мая 2025Россия

Окоп с телами пытавшихся прорваться под Курск бойцов ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео с телами пытавшихся прорваться под Курск бойцов ВСУ в окопе
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с телами бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытавшихся прорваться в Курскую область. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

На кадрах, снятых в районе курского села Теткино, видно окоп с украинскими солдатами без признаков жизни. Всего в кадр попало около десяти тел. Общее число ликвидированных бойцов ВСУ исчисляется десятками, утверждают авторы поста.

По их данным, противник до 20 раз пытался просочиться на российскую территорию группами по 20 человек, однако был встречен огнем российских десантников. Как выяснилось, среди ликвидированных солдат есть участники неонацистского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).

Дата съемок не уточняется.

Ранее стало известно, что в ночь на 20 мая украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в Курскую область через село Волфино. В результате атака была отражена российскими пограничниками. Шестеро бойцов ВСУ подорвались на мине ТМ-62.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл детали вокруг звонка Путина Трампу

    Перечислены несколько ранних и часто упускаемых признаков деменции

    Масштабный сбой в работе российских сайтов затронул «Госключ»

    Появились кадры задержания обеспечивавших работу маркетплейса по продаже наркотиков

    В Госдуме раскрыли детали подготовки мирного договора с Украиной

    Раскрыта судьба пережившего клиническую смерть в Турции россиянина

    Науседа объявил Балтийское море ареной сражения России и Эстонии

    Генерал США призвал готовиться к войне с Китаем на своей территории

    Родители нашли у российской школьницы интимную переписку с 22-летним судимым

    23-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в пиджаке на голое тело для Vogue

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости