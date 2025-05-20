Окоп с телами пытавшихся прорваться под Курск бойцов ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео с телами пытавшихся прорваться под Курск бойцов ВСУ в окопе

В сети появилось видео с телами бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытавшихся прорваться в Курскую область. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

На кадрах, снятых в районе курского села Теткино, видно окоп с украинскими солдатами без признаков жизни. Всего в кадр попало около десяти тел. Общее число ликвидированных бойцов ВСУ исчисляется десятками, утверждают авторы поста.

По их данным, противник до 20 раз пытался просочиться на российскую территорию группами по 20 человек, однако был встречен огнем российских десантников. Как выяснилось, среди ликвидированных солдат есть участники неонацистского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).

Дата съемок не уточняется.

Ранее стало известно, что в ночь на 20 мая украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в Курскую область через село Волфино. В результате атака была отражена российскими пограничниками. Шестеро бойцов ВСУ подорвались на мине ТМ-62.