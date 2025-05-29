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06:12, 29 мая 2025Путешествия

С начала года в Россию въехали почти 900 граждан Евросоюза

РИА Новости: С начала 2025 года в Россию для обучения приехали 883 гражданина ЕС
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Почти 900 жителей Евросоюза въехали в Россию с начала 2025 года, чтобы здесь обучаться. Об этом сообщает РИА Новости. Половина въехавших — граждане прибалтийских республик.

«Всего за первый квартал 2025 года российскую границу с целью учебы пересекли 883 человека из стран Евросоюза. Среди них каждый второй был гражданином одной из прибалтийских республик», — говорится в материале.

Уточняется, что 278 из них приехали из Латвии, 133 — из Эстонии, а еще 56 человек прибыли в Россию из Литвы. Кроме того, учиться в РФ захотели 89 человек из Болгарии, 59 и 60 — из Германии и Италии соответственно.

Граждане Словакии, Франции и Греции также оказались в этом списке — в Россию из этих стран приехали 40, 32 и 28 человек.

Ранее стало известно о французе, который попытался въехать в Россию из Эстонии на доске с веслом и был задержан.

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