Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:29, 29 мая 2025Бывший СССР

Солдаты ВСУ добровольно отдали чешские винтовки российским бойцам

Солдаты ВСУ при сдаче в плен отдали российским бойцам чешские винтовки
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Российский боец рассказал, как он и его группа заполучили в качестве трофеев чешские винтовки CZ BREN 2. По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сами принесли и отдали автоматы. Об этом военнослужащий рассказал телеканалу RT.

«Забрали опорный пункт, заняли оборону ... и с коптера передали, что противник в количестве четырех человек выходит к вам, готовьтесь встретить. ... Противник не ожидал встретить там наших [солдат] ... И что говорит военнослужащий ВСУ? "Хлопцы, мы вам принесли чешскую винтовку"», — сказал боец.

По его словам, российские штурмовики сразу проверили патронник, и патрона там не оказалось — это свидетельствует о том, что солдаты противника действительно не намеревались вступать в бой. В итоге все четверо бойцов сдались в плен. «Так чаще всего бывает. Жить хотят все», — резюмировал военнослужащий.

25 мая сообщалось, что армия России захватила переносной заряд разминирования MPLC Tactical Line Charge.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта обстановка в Москве после атаки беспилотников

    Самая сексуальная спортсменка мира показала фото ног

    Появились подробности крушения легкомоторного самолета на пляж в Кронштадте

    Россию завалили подержанными машинами

    Игумен Евмений раскрыл подробности о нападении на него в Москве

    Интенсивность ночных атак ВСУ по России изменилась в шесть раз

    Мужчина нашел напоминающее знаменитую заставку Windows место

    Китайский спутник Tiandu-1 вывели на резонансную орбиту Земли и Луны

    Солдаты ВСУ добровольно отдали чешские винтовки российским бойцам

    Житель Мариуполя рассказал о выстрелах ВСУ в спину полицейскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости