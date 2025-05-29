Стали известны подробности о разбившемся в Южной Корее самолете

На борту разбившегося патрульного самолета, который принадлежит военно-морским силам (ВМС) Южной Кореи, было четыре человека. Подробности крушения воздушного судна сообщает «Рёнхап».
«По данным ВМС и пожарных служб, потерпевшим крушение самолетом был морской патрульный самолет P-3C, на борту которого в момент крушения находились четыре человека», — передает агентство.
Воздушное судно разбилось на горе недалеко от аэропорта Пхохан. С места происшествия поднимается дым, пожарные занимаются ликвидацией возгорания.
Ранее стало известно, что в Южной Корее разбился самолет, инцидент произошел в 13:52 по местному времени (07:52 по московскому времени).