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09:45, 29 мая 2025Мир

Стали известны подробности о разбившемся в Южной Корее самолете

«Ренхап»: На борту разбившегося в Южной Корее самолета было четыре человека
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: Yonhapnews

На борту разбившегося патрульного самолета, который принадлежит военно-морским силам (ВМС) Южной Кореи, было четыре человека. Подробности крушения воздушного судна сообщает «Рёнхап».

«По данным ВМС и пожарных служб, потерпевшим крушение самолетом был морской патрульный самолет P-3C, на борту которого в момент крушения находились четыре человека», — передает агентство.

Воздушное судно разбилось на горе недалеко от аэропорта Пхохан. С места происшествия поднимается дым, пожарные занимаются ликвидацией возгорания.

Ранее стало известно, что в Южной Корее разбился самолет, инцидент произошел в 13:52 по местному времени (07:52 по московскому времени).

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